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Призер Олимпиады назвал основную проблему Косторной

Фигурист Энберт считает, что Косторной сложно выступать в роли догоняющей

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады — 2018 Александр Энберт оценил выступление бывшей одиночницы Алены Косторной в паре с Георгием Куницей на этапе Гран-при России в Омске. В беседе с «Газетой.Ru» он оценил прогресс дуэта, заметив, что пока Косторной непросто бороться за высшие места в новом для нее виде.

«Они идут прекрасным темпом и действительно прибавляют от турнира к турниру. Если взять их летнее выступление на каком-то турнире вне конкурса, а потом — этап Гран-при России, мы увидим громадный прогресс. Они боролись за пьедестал, это классный результат. Мне очень нравится, как они катаются — с энергией, с удовольствием, с задором.

Конечно, баллы расстраивают. Алена привыкла быть победителем и задавать тренды в женском одиночном катании, привыкла бороться только за первые места и за лидерство в сборной. Наверное, ей сложно выступать в роли догоняющей. Хочется просто пожелать ребятам пока не обращать внимания на оценки. Они делают большую работу, и я уверен, что, если они сохранят такой темп прогресса, то скоро и оценки будут только радовать», — полагает Энберт.

После короткой программы Косторная и Куница занимали пятое место. В итоговой таблице пара заняла четвертое место. Победителями соревнований стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В начале 2023 года стало известно, что Косторная ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.

Ранее Энберт заявил о вопросах к исполнению элементов Косторной и Куницей.

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