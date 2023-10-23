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Стали известны самые дорогие футболисты мира

Холанд и Мбаппе стали самыми дорогими футболистами мира по версии Transfermarkt

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Global Look Press

Портал Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Первые два места заняли форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Эти игроки оцениваются в €180 млн. Тройку лучших замкнул хавбек «Реала» Джуд Беллингем, рыночная стоимость которого составляет €150 млн.

Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ).

31 августа норвежский форвард был признан лучшим футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в шести матчах, отметившись семью забитыми мячами. Он является лучшим бомбардиром Лиги 1.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

Ранее был назван самый дорогой российский футболист.

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