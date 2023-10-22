Российского бойца MMA задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ильяс Якубов задержан по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом передают «Известия».

Причиной для задержания стали видеозаписи, которые он выкладывал в своих социальных сетях в октябре. В одном из роликов он наложил цитаты террориста Шамиля Басаева, который стоял за крупными терактами на территории России. Позже Якубов удалил видео.

В Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета России сообщается, что Якубову предъявлено обвинение по ст. 205.2 ч. 2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). По этой статье Якубову грозит до семи лет лишения свободы.

В феврале 2022 года Якубов одолел Романа Карасева на турнире MMA Серия-49.

Ранее бывшего бойца Top Dog задержали с наркотиками.