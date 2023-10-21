Фигуристка Косторная о дебюте на Гран-при: больно и обидно

Фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, в своем Telegram-канале призналась, что не таким представляла дебют в парном катании.

«Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют!! Спасибо всем зрителям, за ваши слова, поддержку и веру, мы будем стараться и радовать вас», — подписала видео с выступления Косторная.

После короткой программы на этапе Гран-при России в Омске Косторная и Куница идут пятыми, набрав 68,06 балла. У лидеров, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, 73,5 балла.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Фигуристы сыграли свадьбу 12 августа. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

Ранее Куница признался, что ему непросто с Косторной.