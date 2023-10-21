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Фигуристка Туктамышева хочет выступать за футбольный клуб из Медиалиги

Радимов сообщил о желании Туктамышевой выступать за клуб Медиалиги «Чисто Питер»

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер играющего в Медиалиге футбольного клуба «Чисто Питер» Владислав Радимов в интервью в Telegram-канале журналиста Севастиана Терлецкого рассказал, кого хотел пригласить в свою команду.

«Прокопа. А из 2Drots я никого не знаю. А, Слона я, кстати, предлагал, он номер один. Мой любимый футболист. Мы заберем только тех, кто имеет отношение к Питеру. Ну как заберем — будет возможности перейти, значит, перейдут. Нет — будем играть так. Мы не сторонники того, чтобы разгонять нашу команду.

Кстати, за нас хочет играть фигуристка Лиза Туктамышева», — сказал Радимов.

В августе 2023 года фигурист Александр Галлямов дебютировал за «Чисто Питер».

18 октября РИА Новости сообщило, что Туктамышева приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). В 2022 году фигуристка стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее тренер медиафутбольного клуба рассказал, что в лиге люди теряют контроль и нарушают все границы.

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