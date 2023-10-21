Российских шахматистов обязуют подписать контракт на 10 лет, чтобы не уехали за границу

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил, что организация будет подписывать десятилетние контракты со спортсменами, чтобы те не меняли спортивное гражданство. Его слова передает ТАСС.

«С перспективными шахматистами мы подписываем 10-летний контракт. Если спортсмен примет решение сменить страну, то должен будет вернуть все затраты, которые понесли инвесторы в его становление и продвижение. Летом первый подобный контракт мы подписали с Андреем Есипенко», — заявил Филатов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Российские гроссмейстеры могли выступать под флагами Федерации шахмат России или Международной шахматной федерации.

Несколько российских гроссмейстеров приняли решение сменить спортивное градланство.

Ранее гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не хочет играть за сборную России, так как она связана с ФШР.