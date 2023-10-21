Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российских шахматистов обязуют подписать контракт на 10 лет, чтобы не уехали за границу

Федерация шахмат России будет подписывать 10-летние контракты с гроссмейстерами

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил, что организация будет подписывать десятилетние контракты со спортсменами, чтобы те не меняли спортивное гражданство. Его слова передает ТАСС.

«С перспективными шахматистами мы подписываем 10-летний контракт. Если спортсмен примет решение сменить страну, то должен будет вернуть все затраты, которые понесли инвесторы в его становление и продвижение. Летом первый подобный контракт мы подписали с Андреем Есипенко», — заявил Филатов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Российские гроссмейстеры могли выступать под флагами Федерации шахмат России или Международной шахматной федерации.

Несколько российских гроссмейстеров приняли решение сменить спортивное градланство.

Ранее гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не хочет играть за сборную России, так как она связана с ФШР.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий