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Российский тренер заявил, что о ЦСКА сложно говорить в позитивном ключе

Тренер Непомнящий: сложно говорить о ЦСКА в позитивном ключе

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о московском ЦСКА, заявив, что о клубе сложно говорить в позитивном ключе, передает «Евро-Футбол.Ру».

«О ЦСКА сложно говорить в позитивном ключе. Команду покинуло несколько важных игроков, некоторые сейчас не выступают из-за повреждений. Клуб не лучшим образом сработал на трансферном рынке», — сказал Непомнящий.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на седьмом месте, набрав 17 очков за 11 матчей. В следующем туре армейцы сыграют с казанским «Рубином». Мтч состоится 21 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Рубин» идет на десятой позиции с 12 баллами.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 21 очко, второе место занимают самарские «Крылья Советов» (21), замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит» (20).

Ранее Дмитрий Булыкин раскрыл причину нестабильности ЦСКА.

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