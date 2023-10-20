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Тренер сборной России по регби назвал примерные сроки возвращения на мировую арену

Тренер Первухин заявил, что российские регбисты отстают от мировых трендов

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Вадим Мирошниченко

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин перед матчем за Кубок князя Оболенского, в котором национальная команда встретится со сборной легионеров «Русские Барбариас», выступающих в чемпионате страны, заявил, что ожидает возвращения национальной команды на международные турниры в ближайшие три-пять лет. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Когда мы варимся в международной сфере, понемногу, шаг за шагом, все равно растет и тренерский штаб, и команда. Это очень полезно для игроков. Без международных матчей мы все равно будем отставать, но хочется, чтобы эта разница была минимальной. Не знаю, сколько это еще продлится, три-четыре-пять лет, но хотелось бы, чтобы наша текущая молодежная команда в момент возвращения была конкурентоспособной и не слишком сильно проигрывала в конкуренции другим», — заявил Первухин.

Игра между сборной России и «Русскими Барбариас» состоится 21 октября в Самаре в рамках фестиваля «Большое регби на Волге» на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по московскому времени.

Ранее регбист из ЮАР Стефан Малан рассказал, что гордится шансом сыграть с Россией.

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