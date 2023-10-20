«Спорт вне политики»: регбист из ЮАР рассказал, что гордится шансом сыграть с Россией

Игрок регбийного клуба «ВВА-Подмосковье» Стефан Малан перед матчем за Кубок князя Оболенского, в котором сборная легионеров «Русские Барбариас», выступающих в чемпионате России, сыграет против российской сборной, заявил, что не испытывает никаких проблем, выходя играть против российской команды. Его слова приводит «Газета.Ru».



По его словам, никакого давления со стороны зарубежных организаций перед игрой он не испытывает.



«Спорт вне политики. Это большая честь — играть против сборной России. Мы наслаждаемся игрой против российской сборной, здесь нет ничего страшного. Мы не смешиваем спорт и политику, поэтому не обращаем внимания на лишнее», — заявил Малан.

Игра между сборной России и «Русскими Барбариас» состоится 21 октября в Самаре в рамках фестиваля «Большое регби на Волге» на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по московскому времени.

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