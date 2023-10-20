«Мы должны быть готовы к светлым временам»: тренер сборной России по регби ожидает снятия бана

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин перед матчем за Кубок князя Оболенского, в котором национальная команда встретится со сборной легионеров «Русские Барбариас», выступающих в чемпионате страны, заявил, что иностранные регбисты могли бы побороться за медали первенство Европы. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Очень приятно открывать новые города — сборная играла у нас и в Нижнем Новгороде, и в Волгограде, теперь мы добрались и до Самары. В сегодняшних условиях это лучший вариант среди тех, которые мы можем себе позволить. Мы должны быть готовы к тому моменту, когда настанут светлые времена, быть готовыми к возвращению на международную арену. Думаю, что наши соперники могли бы претендовать на первые два места на чемпионате Европы. Сочетание грузинских и южноафриканских игроков — это потрясающая смесь, которая позволяет повышать уровень чемпионата России.

Если бы мне была поставлена задача через 10-12 дней выпустить состав на первенство Европы, то мне бы не хватило всего пяти-шести игроков, чтобы собрать лучших. Есть большая психологическая усталость, потому что последний тур прошел в понедельник, где сошлись лидеры, поэтому в сборную приехали ребята уставшие, но функционально готовые на победу», — заявил Первухин.

Игра между сборной России и «Русскими Барбариас» состоится 21 октября в Самаре в рамках фестиваля «Большое регби на Волге» на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по московскому времени.

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