Дубль лучшего российского хоккеиста НХЛ принес «Тампе» победу над «Ванкувером»

В ночь на 20 октября по московскому времени «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голами отметились Ник Пол, Майки Эйссимонт и россиянин Никита Кучеров (дубль). Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев завершил матч с коэффициентом полезности -1.

У гостей шайбы забросили Брок Безер и Тайлер Майерс. Российский форвард Андрей Кузьменко не отметился результативными действиями.

«Тампа» одержала вторую победу и занимает пятое место в Восточной конференции. «Ванкувер» расположился на пятой позиции в Западной конференции.

17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков НХЛ. Кучеров занял самое высокое место из россиян — восьмое.

Помимо форварда в список вошли: Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 17-е место, Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 28-е место, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 30-е место, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32-е место, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 37-е место, Михаил Сергачев («Тампа») — 53-е место, Андрей Василевский («Тампа») — 57-е место, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 97-е место.

Ранее легенда российского хоккея выступил против перехода россиян в НХЛ.