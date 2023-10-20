Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дубль лучшего российского хоккеиста НХЛ принес «Тампе» победу над «Ванкувером»

Два гола Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер» в НХЛ

close
100%
Reuters

В ночь на 20 октября по московскому времени «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голами отметились Ник Пол, Майки Эйссимонт и россиянин Никита Кучеров (дубль). Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев завершил матч с коэффициентом полезности -1.

У гостей шайбы забросили Брок Безер и Тайлер Майерс. Российский форвард Андрей Кузьменко не отметился результативными действиями.

«Тампа» одержала вторую победу и занимает пятое место в Восточной конференции. «Ванкувер» расположился на пятой позиции в Западной конференции.

17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков НХЛ. Кучеров занял самое высокое место из россиян — восьмое.

Помимо форварда в список вошли: Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 17-е место, Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 28-е место, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 30-е место, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32-е место, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 37-е место, Михаил Сергачев («Тампа») — 53-е место, Андрей Василевский («Тампа») — 57-е место, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 97-е место.

Ранее легенда российского хоккея выступил против перехода россиян в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий