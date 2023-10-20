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Пропавший футболист «Милана» нашелся

Пропавший в Швеции игрок «Милана» Робак вышел на связь спустя две недели

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Claudio Furlan/LaPresse/Global Look Press

Спортивный директор «Норрчепинга» Тони Мартинссон рассказал о местонахождении Эмиля Робака, футболиста итальянского «Милана», выступающего на правах аренды за шведский клуб. Об этом сообщает Expressen.

Мартинccон заявил, что 20-летний нападающий нашелcя, отметив, что он вcтречалcя c ним ранее 19 октября. Он подчеркнул, что cитуация находитcя под контролем. Мать Робака также отметила, что уже общалаcь c игроком, однако отказалаcь комментировать его отcутcтвие.

19 октября о пропаже форварда сообщило итальянское издание Corriere della Sera. По его данным, Робак не давал о себе знать на протяжении 14 дней.

Арендное соглашение «Милана» с «Норрчепингом» истекает в начале ноября, после этого Робак обязан вернуться в расположение итальянской команды. В нынешнем сезоне он провел три матча в чемпионате Швеции, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее футболисту сборной Италии угрожали переломать ноги.

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