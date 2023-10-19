Известный футболист поддержал Газу после бомбардировки больницы

Футболист английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах высказался в Twitter о бомбардировке больницы Газы, отметив, что люди находятся в городе в ужасных условиях.

«Наблюдать за эскалацией в последние недели ужасно. Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Люди там находятся в ужасных условиях. События в больнице были ужасающими», — сказал Салах.

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. Израиль обвинил в произошедшем палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация запрещена в России). ХАМАС же возложил ответственность на Израиль.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Салах провел за «Ливерпуль» 38 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость египтянина составляет €65 млн. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

Мерсисайдцы по итогам сезона заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ и не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Ранее Салах уведомил «Ливерпуль» о намерении уйти в саудовский клуб.