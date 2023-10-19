Российский боец Махачев ответил на предложение выступать под флагом ОАЭ

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал, что ему предлагали выступать под флагом ОАЭ, передает «Матч ТВ».

«Предлагали ли мне выступать под флагом ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты. Мы сказали, что представляем Россию, там живем. Больше эта тема не поднималась», — сказал Махачев.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это была первая защита титула в исполнении Махачева. Всего он провел в своей карьере 25 боев, 24 выиграл и потерпел лишь одно поражение.

21 октября Махачев должен был проводить защиту титула в поединке с Чарльзом Оливейрой. Но бразилец получил травму на тренировке, его заменит Волкановски.

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