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Бывший футболист сборной России встал на сторону Абаскаля в конфликте с Соболевым

Экс-футболист Пименов поддержал Абаскаля, отстранившего Соболева от тренировок

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Павел Кашаев/Global Look Press

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов поддержал решение главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, отстранившего от тренировок форварда
Александра Соболева, передает «Матч ТВ».

«Абаскаль прав, что отстранил Соболева. Было одно предупреждение, два. Есть командная дисциплина. Если же говорить про Гильермо, то, скорее всего, проблемы у него», — сказал Пименов.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

Ранее поссорившегося с тренером форварда «Спартака» обвинили в непрофессионализме.

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