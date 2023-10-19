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Отстраненного игрока «Спартака» Соболева сравнили с Луисом Суаресом

Тихонов о конфликте Соболева и Абаскаля: таких футболистов остановят штрафы

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал нападающего красно-белых Александра Соболева несдержанным. Его слова передает «Матч ТВ».

«Видимо, недовольство российских игроков нарастает. Я знаю Соболева, работал с ним, он очень эмоциональный, все переживает. Он может выплеснуть все на поле, в грубой игре, в подкатах. Он как российский Суарес. Несдержанность очень мешает, таких футболистов остановят штрафы. За определенные моменты, желтые карточки спортсменов остановят только деньги», — сказал Тихонов.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Позже издание Metaratings заявило, наставник недоволен отношением футболиста к тренировкам, а тот, в свою очередь, недоволен отношением испанского специалиста к защитнику Георгию Джикии.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Зарема пошутила, что в конфликте Соболева и Абаскаля виноват «вчерашний борщ».

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