В «Краснодаре» считают, что «Спартак» не сможет переманить тренера Ивича

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов считает, что главный тренер команды не примет предложение возглавить московский «Спартак». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это мое мнение. Не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи — больше для прессы. Уверен, каждый в команде и так понимает, какая задача у «Краснодара», — сказал Кривцов.

Перед стартом прошлого сезона команду возглавил испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством команды смогла завоевать бронзовые медали чемпионата России сезона 2022/23. После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) у красно-белых 17 набранных очков. Команда делит с ЦСКА, «Пари НН» и «Динамо» пятое место в турнирной таблице. 22 октября красно-белые сыграют с «Пари НН».

Подопечные Владимира Ивича продолжают лидировать в РПЛ, набрав 27 очков. 21 октября «Краснодар» на выезде встретится с «Балтикой».

Ранее был назван лучший тренер РПЛ.