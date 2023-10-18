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Неймара в слезах унесли на носилках с матча против Уругвая

Неймар в слезах покинул поле матча с Уругваем через 45 минут

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Hannah Mckay/Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог доиграть матч квалификации ЧМ-2026 против Уругвая. Он покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма. Его унесли на носилках. Вместо Неймара на газоне появился Ришарлисон.

Встреча завершилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0.

Сборная Аргентины после четырех проведенных матчей занимает первое место в группе с 12 очками. Вторую строчку делят сразу четыре команды: Уругвай, Бразилия, Венесуэла и Эквадор, набравшие по 7 очков.

Неймар принял участие во всех четырех матчах квалификации, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищал цвета «ПСЖ», в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Летом 2023 года саудовский клуб «Аль-Хиляль» приобрел бразильского форварда за €90 млн. Он провел три матча, не отметившись результативными действиями.

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