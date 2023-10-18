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Винер рассказала о трибунале над собой

Винер заверила, что адвокаты были убедительны на заседании трибунала по ее делу

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РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер призналась, что трибунал по ее делу прошел нормально. Ее слова передает ТАСС.

«Трибунал прошел нормально, адвокаты были убедительны. Когда будет принято решение — пока неизвестно», — сказала Винер.

16 октября Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) провел слушание по жалобе Винер на решение об отстранении ее от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В марте 2022 года дисциплинарная комиссия (GEF) отстранила Винер от турниров под своей эгидой на два года.

На заседании исполкома Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта 2023 года рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

В июле 2023 года Исполком FIG решил допустить представителей России и Белоруссии при условии, что те должны будут соответствовать определенным правилам, которые пока еще не были опубликованы.

Ранее российскую гимнастку обвинили в отсутствии «большого ума».

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