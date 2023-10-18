Капризов забросил первую шайбу в новом сезоне

В эти минуты на стадионе «Белл-центр» в Монреале проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Миннесоту Уайлд». Идет второй период. Счет 4:1 в пользу гостевой команды.

На 18-й минуте второй двадцатиминутки российский нападающий Кирилл Капризов забросил четвертую шайбу «Миннесоты». Это первый гол Капризова в нынешнем сезоне НХЛ. Также Капризов сделал в этом матче одну результативную передачу.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2-4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Флориду» .