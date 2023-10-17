Футболиста «Ювентуса» дисквалифицировали на семь месяцев за ставки

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли получил дисквалификацию на 7 месяцев из-за скандала со ставками. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Как утверждает издание, футболист признал свою вину, сотрудничал с прокуратурой и выразил готовность вылечиться от игровой зависимости. Это поспособствовало тому, что прокуратура назначила 22‑летнему игроку семимесячную дисквалификацию вместо отстранения на три года. Официальное объявление последует в ближайшее время. Срок дисквалификации начнется после заявления Итальянской федерации футбола (FIGC).

Фаджоли защищает цвета туринского клуба с 2021 года. Он является воспитанником команды. Летом 2021 года Фаджоли для получения игровой практики был арендован клубом «Кремонезе». В августе 2022 года футболист продлил контракт с «Ювентусом» до 2026 года.

В текущем сезоне Фаджоли выходил на поле в шести матчах чемпионата Италии и отметился одной результативной передачей. После восьми туров Серии А «Ювентус», набрав 17 очков, делит третье место с «Фиорентиной».

Ранее сообщалось, что Фаджоли пройдет курс лечения от игровой зависимости.