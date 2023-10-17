Капитану «Спартака» посоветовали бегать чуть быстрее

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник сборной России Георгий Джикия, допустивший результативную ошибку в товарищеском матче против сборной Кении, страдает от нехватки игровой практики.

«Это больше несчастный случай, чем какая-то грубая ошибка, потому что там срезался мяч с головы, просто так получилось. А то, что он не в лучшей форме находится, это видно. Было в матче еще пару моментов, где шла передача по центру, а он не успевает к мячу, теряет зону, вынужден догонять, и заметно, что ему не хватает скоростенки. Не в игровом тонусе он на данный момент находится. Проблема не в психологии и не физической готовности, а именно в нехватке игрового тонуса. Он тренируется постоянно, физически может быть готов, но то, что он выбился из игрового тонуса, из игрового ритма, это сказывается», — заявил Кечинов.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стало известно, почему Россия провалила игру с Кенией.