Мужчина, застреливший двух болельщиков, умер от огнестрельного ранения

Мужчина, застреливший двух шведских болельщиков в Брюсселе, скончался от огнестрельного ранения в грудь, которое он получил при задержании полицией. Об этом сообщает DH Les Sports.

Отмечается, что стрелок умер в машине скорой помощи по дороге в реанимацию. Ранее стало известно, что стрелком оказался имеющий тунисское гражданство Лассуед Абдеслам. Он имел несколько видов оружия.

Террорист застрелил двух болельщиков сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе — прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Матч Бельгия — Швеция был прерван после первого тайма. К перерыву счет был равным — 1:1. В составе шведской сборной забитым голом отличился Виктор Дьекереш. За сборную Бельгии забил Ромелу Лукаку. Ему удалось реализовать 11-метровый удар.

Ранее сообщалось, что стрелок в Брюсселе заявил о принадлежности к ИГ (организация запрещена в России).