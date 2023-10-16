«Бавария» поговорит с футболистом из-за поста с поддержкой Палестины

Руководство мюнхенской «Баварии» проведет беседу с футболистом команды и сборной Марокко Нуссаиром Мазрауи по поводу поста игрока в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с поддержкой Палестины. Об этом сообщает Bild.

«Бавария» немедленно связалась с футболистом после его публикации. В настоящее время игрок находится в составе сборной Марокко. После его возвращения планируется личная беседа с руководством мюнхенского клуба», — говорится в заявлении.

25-летний защитник опубликовал в соцсетях пост с поддержкой народа Палестины, в котором написал: «Вместе мы сила».

В текущем сезоне Мазрауи провел за мюнхенский клуб девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. «Бавария» после семи туров набрала 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. В Лиге чемпионов немецкий клуб одержал две победы в двух матчах: над «Манчестер Юнайтед (4:3) и «Копенгагеном» (2:1).

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

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