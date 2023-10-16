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Стала известна сумма, на которую оштрафован запрыгнувший на машину хоккеист Хохлачев

112: хоккеист Хохлачев оштрафован на 6,5 млн рублей за инцидент с автомобилем

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РИА Новости

Форвард хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Хохлачев оштрафован на месячную зарплату за то, что напрыгнул на чужую машину в Хабаровске. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Это примерно 6,5 миллиона рублей. Штраф может быть отменен, если игрок хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии», — говорится в сообщении.

Как сообщил Telegram-канал 112, инцидент произошел в Хабаровске в ночь на 15 октября после того, как «Амур» проиграл казанскому клубу «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хохлачев шел с приятелями вдоль автодороги, увидел автомобиль, разбежался и запрыгнул на капот машины, после чего прошелся по крыше. По данным канала, хозяин автомобиля пока не написал заявление в полицию. В произошедшем разбирается руководство клуба «Амур», проверяя в том числе действия других своих игроков — защитника Виктора Балдаева и нападающего Вячеслава Грецкого. Отмечается, что Хохлачев не забрасывал шайбы в ворота соперников уже 11 матчей подряд.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после скандального видео с Хохлачевым.

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