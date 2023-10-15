Карпин заявил об уходе из «Ростова» после возвращения сборной России на международную арену

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что уйдет из «Ростова» после возвращения национальной команды на международную арену. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Слова Мостового про мое совмещение? Смеюсь. Какая там логика-то? Он говорит, что нигде этого нет? А где-то сборная забанена? Когда сборная не была забанена, я тренировал в сборной. Если нас вернут завтра, я уйду из «Ростова». Есть договоренность», — сказал Карпин.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин рассказал, как относится к матчу с Кенией.