Российская фигуристка ответила на вопрос о переходе в сборную Армении

Российская фигуристка, победительница финала Гран-при Аделия Петросян заявила, что ее не звали в сборную Армении. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«В Армении встречали безупречно, я редко туда езжу, все были очень рады. Там красиво и тепло. Звали ли когда-нибудь в сборную Армении? Нет. Ну... это плохой вопрос. Но вроде нет», — сказала Петросян.

В 2022 году Петросян стала бронзовым призером чемпионата России, уступив только Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Она впервые в истории фигурного катания исполнила два четверных риттбергера в одной программе.

В финале Гран-при России в Санкт-Петербурге в марте 2023 года Аделия Петросян уверенно завоевала первое место (255,01 балла). Она исполнила два четверных тулупа и тройной флип, однако упала на тройном акселе. По результатам двух программ второй стала олимпийская чемпионка Пекина Камила Валиева с результатом 241,76 балла. Третье место досталось Елизавете Туктамышевой. Она получила 241,61 балла.

15 октября Петросян стала первой на этапе Гран-при России в Уфе, опередив Анну Фролову и Елизавету Куликову.

Ранее российский фигурист признался, что захотел перемен в жизни.