Экс-футболист «Спартака»: без России Европа неполноценная

Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Ари заявил, что весь бразильский народ ждет возвращения российских команд в еврокубки. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Думаю, ФИФА и УЕФА уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Ждать осталось недолго. Вся Бразилия ждет вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ.

ФИФА в любом случае придется пойти на шаг снятия запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов и других турнирах, так как без вас Европа неполноценная», — сказал Ари.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

16 октября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кенией. Игра пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Ранее в Чехии заявили, что азиатские сборные будут бойкотировать матчи с Россией.