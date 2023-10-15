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Экс-футболист «Зенита» Быстров рассказал, как поставил 5 тысяч против своей команды

Экс-футболист «Зенита» Быстров: однажды я поставил 5 тысяч против своей команды

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров в новом выпуске шоу «Это футбол, брат!» во «ВКонтакте» рассказал, как поставил против сине-бело-голубых в матче, в котором не должен был играть из-за травмы.

Быстров заявил, что дело происходило в Марбелье, где клуб с берегов Невы проводил сбор.

«Мне сказали, что я не буду играть. Я поставил пять тысяч рублей, но потом я оказался в составе. Я два забил, один отдал, 3:1 выиграли», — сказал Быстров.

Также Быстров сказал, что деньги ему вернули представители сайта, на котором он ставил, мотивировав это тем, что нельзя совершать пари на матч собственной команды.

Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 годы и с 2009 по 2014 годы. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе сборной России Быстров стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Италии пройдет курс лечения от игровой зависимости.

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