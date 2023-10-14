Сборная России в результативном матче обыграла бразильскую команду

В Сантосе состоялся контрольный матч между местной молодежной командой с одноименным называнием и сверстниками из сборной России. Игра завершилась победой россиян со счетом 6:4.

В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Зазвонкин, Никита Салтыков, Иван Иванов, Кирилл Никишин (дубль) и Александр Кокшаров. За «Сантос» хет-трик оформил Луис Силва. Также автоголом отметился Максим Шнапцев.

Это была третья игра молодежной сборной России с клубами из Бразилии. 12 октября россияне сыграли вничью с командой «СКА Бразил» (2:2). 13 октября сборная России одержала победу над «Палмейрасом» со счетом 3:1. 16 октября молодежная сборная России сыграет с «Сан-Паулу».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой заявил, что неприемлемо совмещать работу в клубе и сборной.