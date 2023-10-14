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Норвежские лыжники обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи

Норвежские лыжники Нортуг и Тенсет выразили недоверие словам Большунова

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РИА Новости

Норвежские лыжники в интервью изданию Nettavisen выразили недоверие словам Александра Большунова. Трехкратный олимпийский чемпион в апреле заявил, что получил сообщение от спортсмена из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились».

Эвен Нортуг заявил, что он точно не отправлял такое сообщение. «Да, я думаю, что Большунов врет. Это может быть одним из способов оказать некоторое давление на участников сложившейся ситуации. Ведь никто напрямую не может от этого защититься. Я сомневаюсь, что кто-то из команд сделал такое», — добавил он.

Дидрик Тенсет также усомнился в правдивости слов россиянина. «Даже если бы мне пришлось показать на кого-то одного, я не думаю, что у меня бы получилось. Не совсем понимаю, кто бы это мог быть. Если брать тех, кто есть сейчас в команде, осмелюсь сказать, что это неправда», — сказал спортсмен.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон 2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее норвежский лыжник высказался об обстрелах дома Большунова.

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