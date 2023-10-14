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«Спартаку» посоветовали сменить главного тренера

Экс-советник Федуна Камоцци посоветовал «Спартаку» сменить главного тренера

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, заявил , что Гильермо Абаскаль не подходит для работы главным тренером красно-белых. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Спартаку нужен другой тренер. Надеюсь, что придет человек, который понимает, что значит руководить таким большим клубом, как «Спартак». Это не для всех», — заявил итальянец.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) после 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. 22 октября москвичи встретятся с «Пари НН».

Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», имея в активе 27 очков. На второй строчке расположились самарские «Крылья Советов» (21). Замыкает тройку лидеров петербургский «Зенит» (20).

Ранее экс-футболист «Спартака» выступил против обвинений в адрес Абаскаля.

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