Малкин и Кросби обновили рекорд НХЛ

Форварды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби обновили рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди дуэтов. Россиянин и канадец отличились в матче регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз» (4:0).

Хоккеисты одержали 103-ю победу в матче, в котором оба отметились шайбами. Малкин и Кросби обновили свой же рекорд среди действующих игроков. Лидируют в истории НХЛ по этому показателю Уэйн Гретцки и Яри Курри, которые одержали 146 побед в матчах, когда оба отличались голами.

По итогам матча против «Вашингтона» Евгения Малкина признали первой звездой встречи. Сидни Кросби выбрали второй звездой.

В прошлом сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

По результатам регулярного чемпионата НХЛ прошлого сезона «Питтсбург» занял девятое место в Восточной конференции.

Ранее Овечкин признался, что его ошибка помогла Малкину забросить шайбу.