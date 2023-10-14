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Овечкин вступил в потасовку в матче против «Питтсбурга»

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин вступил в потасовку в матче против «Питтсбурга»

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Reuters

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вступил в потасовку в матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз».

Эпизод произошел в середине второго периода. Россиянин нанес бросок после выигранного вбрасывания и попытался сыграть на добивании, но ему помешали защитники «Пингвинз». После этого возникла потасовка, которая так и не переросла в массовую драку.

Встреча, которая состоялась в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Питтсбурга».

Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Калгари». Встреча состоится 15 октября. Стартовой вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон» следующую встречу проведет против «Калгари». Встреча состоится 17 октября. Стартовой вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее Овечкин признался, что его ошибка помогла Малкину забросить шайбу.

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