Хоккеист «Спартака» рассказал о выборе музыки перед матчами

Защитник московского «Спартака» Егор Зайцев в интервью Legalbet заявил, что слушает разнообразную музыку для того, чтобы настроиться перед выходом на лед.

«У меня есть определенный порядок песен, которые я слушаю перед матчами. У меня в этом плейлисте есть и взрывные треки от Linkin Park, и саундтрек из фильма «Бой с тенью», и классика. Такой подбор песен лично мне придает мотивации и настраивает на матчи», — заявил Зайцев.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиши (КХЛ) Зайцев провел 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. На данный момент столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 24 очка после 18 игр.

В ближайшем матче команда под руководством Алексея Жамнова сыграет в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Игра состоится 14 октября в КРК «Нагорный», стартовое вбрасывание запланировано на 13:00 по московскому времени.

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