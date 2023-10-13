Футболисты сборной России подрались с игроками «Палмейраса»

Футболисты молодежной сборной России подрались с игроками «Палмейраса» по ходу товарищеского матча, который прошел сегодня, 13 октября, в Бразилии.

Стычка произошла в концовке игры — на 87-й минуте матча один из футболистов южноамериканского клуба ударил по лицу воспитанника академии петербургского «Зенита» Илью Родионова, после чего в центре поля состоялась небольшая потасовка, по итогам которой Родионов вместе с его обидчиком получили по красной карточке и были удалены с поля.

Игра завершилась победой россиян со счетом 3:1. Счет в первом тайме открыл 18-летний нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров. На 19-й минуте ответный мяч забил 19-летний полузащитник Кауан Сантос.

На 57-й минуте Александр Кокшаров не реализовал одиннадцатиметровый удар. На 75-й минуте сборная России снова вышла вперед благодаря голу 18-летнего футболиста «Краснодара» Дмитрия Кучугуры. Окончательный счет в матче установил 19-летний полузащитник екатеринбургского «Урала» Игорь Дмитриев.

В рамках турне по Бразилии российская молодежная сборная проведет еще две игры — футболисты выйдут на поле против сверстников из «Сантоса» и «Ред Булл Брагантино».

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