Игрок ЦСКА Обляков о комплименте тренера «Спартака»: «приятно, что соперник так думает»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков спокойно отреагировал на комплимент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который сказал, что в чемпионате России есть два игрока с сильной левой ногой — Хесус Медина и Иван Обляков. Об этом футболист рассказал в интервью kp.ru.

«Приятно, конечно, что соперник так думает о тебе. Но на самом деле я спокойно на это отреагировал. Можно сказать, что он проявил уважение по отношению ко мне и команде, это приятно», — сказал Обляков.

Летом 2023 года «Спартак» купил игрока ЦСКА Хесуса Медину. Сумма сделки оценивается в €7 млн.

10 октября защитник московского ЦСКА Виллиан Роша в ответ на вопрос о возможном уходе по примеру Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля заявил, что хотел бы как можно дольше оставаться в стане армейского клуба. По его словам, на данный момент предсказать будущее в клубе затруднительно.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев до этого раскритиковал Гильермо Абаскаля. По его мнению, главный тренер «Спартака» «не смог адаптироваться к российскому футболу»,

Ранее игрок ЦСКА заявил, что не жалеет об уходе Медины в «Спартак».