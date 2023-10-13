Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок ЦСКА Обляков о комплименте тренера «Спартака»: «приятно, что соперник так думает»

Игрок ЦСКА Обляков: было приятно получить комплимент от тренера «Спартака»

close
100%
РИА Новости

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков спокойно отреагировал на комплимент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который сказал, что в чемпионате России есть два игрока с сильной левой ногой — Хесус Медина и Иван Обляков. Об этом футболист рассказал в интервью kp.ru.

«Приятно, конечно, что соперник так думает о тебе. Но на самом деле я спокойно на это отреагировал. Можно сказать, что он проявил уважение по отношению ко мне и команде, это приятно», — сказал Обляков.

Летом 2023 года «Спартак» купил игрока ЦСКА Хесуса Медину. Сумма сделки оценивается в €7 млн.

10 октября защитник московского ЦСКА Виллиан Роша в ответ на вопрос о возможном уходе по примеру Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля заявил, что хотел бы как можно дольше оставаться в стане армейского клуба. По его словам, на данный момент предсказать будущее в клубе затруднительно.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев до этого раскритиковал Гильермо Абаскаля. По его мнению, главный тренер «Спартака» «не смог адаптироваться к российскому футболу»,

Ранее игрок ЦСКА заявил, что не жалеет об уходе Медины в «Спартак».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий