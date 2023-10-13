Украинский футболист покинул «Шахтер» из-за пророссийских взглядов

Полузащитник украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько мог бежать в Россию из-за политических взглядов. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, футболист мог покинуть «Шахтер» из-за пророссийских взглядов, из-за которых у него возникали конфликты с партнерами по команде. Ему могли организовать перелет в Россию через Турцию.

Ранее сообщалось, что Распутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину.

Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Недавно 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Ранее в Госдуме прокомментировали побег Распутько.