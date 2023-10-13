Парагвайский футболист ответил на вопрос о плевке в Лионеля Месси

Футболист сборной Парагвая Антонио Санабрия прокомментировал скандальный инцидент с плевком в нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси во время матча третьего тура отбора на чемпионат мира 2026 года. Слова Санабрии передает TyC Sports.

«Я смотрел фотографии. Правда похоже, что я плюнул в него, но нет, это не соответствует действительности. Это было далеко от Месси, с ним ничего не случилось. По фото кажется, что я плюнул в него, но это неправда. Я полностью отрицаю это», — сказал Санабрия.

Сообщалось, что во время матча Санабрия плюнул в спину Месси. Этот момент попал в трансляцию. Инцидент произошел после перепалки между игроками. Судья матча никак не отреагировал на это.

После трех проведенных матчей сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу в своей группе, имея в активе девять очков. Парагвай занимает седьмое место, набрав один балл.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее сообщалось, что Месси отказывался от капитанства в сборной Аргентины.