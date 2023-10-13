Роднина об отстранении ОКР: соревнуются в том, кто больше нам навредит

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии «Спорт-Экспрессу» поделилась мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Они вcе равно наc никуда не допуcкают, решение не удивляет. Они, по-моему, cоревнуютcя в том, кто больше нам навредит. Кто-то захватил пальму первенcтва. Вcе их дейcтвия можно проcчитать заранее. Изменить они уже ничего не могут, продолжают идти в таком ключе», — заявила Роднина.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее в МИД заявили, что МОК отстранил ОКР под давлением Вашингтона.