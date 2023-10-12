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Тренер Камеруна заявил, что ему понравилось в Москве

Тренер Камеруна Сонг заявил, что ему понравилось в Москве

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг после товарищеского матча против национальной команды России заявил, что хотел бы вернуться в Москву. Его слова передает «Газета.Ru».

«Мы играли против очень хорошей, подвижной и технически подкованной команды. У сборной России очень молодая сборная. Иногда бывает трудно справиться в матчах против молодой команды. Очень много действий доведены до автоматизма за счет сыгранности российских футболистов, это очень важное качество.

Мы очень гордимся нашими болельщиками и очень рады тому, как они нас поддерживали. Нас очень тепло и дружелюбно встретили, мне здесь понравилось! Я очень хочу приехать в Москву еще раз и выиграть в следующем матче, потому что мы когда приезжаем сюда, мы всегда проигрываем. Я хочу это исправить!» — заявил Сонг.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Ригобер Сонг объяснил проигрыш россиянам их сыгранностью.

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