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Карпин оценил уровень сборной Камеруна

Тренер Карпин заявил, что уровень сборной Камеруна выше, чем у команд из Азии

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень предстоящего соперника — национальной команды Камеруна, а также рассказал, как футболисты готовились к поединку. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Разница — в уровне игроков. Многие футболисты играют в хороших чемпионатах в Европе. Уровень повыше, чем у азиатских сборных. Могу поставить Камерун в один ряд с Ираном. Это одна из сильнейших сборных, с которыми мы играли. Готовились к ним так же, как к остальным соперникам», — заявил специалист.

Товарищеская встреча России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. 16 октября подопечные Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин сообщил, что с Камеруном не сыграет лидер сборной России.

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