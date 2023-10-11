«Осознает свою глупость»: федерация настольного тенниса о спортсмене, перепутавшем газировку с алкоголем

Отстранение на полгода теннисиста, выпившего алкоголь на соревнованиях в Сочи, — «серьезное» наказание. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России. Там выразили надежду, что этого срока хватит спортсмену, «чтобы осознать свою глупость».

«Какую вы реакцию хотите услышать? Мы не комментируем. Случай такой был неприятный, но комментарии не даем. Его дисквалифицировали, по-моему, на полгода. Все стандартно, в соответствии с нашими документами. Да, конечно [сможет вернуться к соревнованиям]. Естественно, не пожизненно. Надеюсь, ему будет достаточно, чтобы осознать свою глупость. Это считается серьезным наказанием», — сказали в пресс-службе.

В среду Telegram-канал Baza сообщил, что теннисист Василий Филатов из владимирской команды выпил бутылку алкоголя во время соревнований Кубка России в Сочи. Как рассказал сам спортсмен в объяснительной записке спортивно-дисциплинарной комиссии ФНТР, перед турниром он захотел пить и купил в магазине банку с газированным напитком, думая, что это лимонад.

«Раньше именно такой напиток я не пробовал, в холодильнике он стоял вместе с другими газированными напитками. Прошу строго не наказывать за мою невнимательность. С последнего матча я был дисквалифицирован, и команда тоже, так как без третьего игрока команда не допускается до игры. Свою команду я подвел, мне очень стыдно, перед ребятами я извинился. Также хочу еще раз извиниться перед судейской коллегией. Обещаю впредь быть более внимательным и не совершать подобных ошибок», — написал он.

В своей объяснительной записке теннисист просил не наказывать его строго и ограничиться предупреждением.

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