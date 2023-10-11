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Сербский тренер: меня уволили спустя 20 минут после поздравления Путина

Тренер Йованович: после поздравления Путина я стал плохим для Эстонии

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Сербский тренер мини-футбольного эстонского клуба «Виймси Смсраха» Владимир Йованович рассказал, что его уволили через 20 минут после того, как он в своих соцсетях поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, передает Sport24.

«Я работал почти год, и все были довольны. Ничего плохого о команде сказать не могу. Но за те 20 минут после публикации поста все в отношении меня изменилось. Я стал плохим для Эстонии. Мне пришлось уехать», — сказал Йованович.

В бывшем клубе Йовановича сообщили, что причиной увольнения специалиста стало некорректное поведение тренера в социальных сетях. Также в команде отметили, что поведение специалиста является неподобающим в условиях специальной военной операции (СВО). В интервью сербскому порталу RusDelfi Йованович заявил, что у него есть право на собственное мнение.

Йованович возглавил эстонский клуб в конце 2022 года. Его контракт был рассчитан на 1,5 года.

Ранее иностранный тренер назвал Путина лучшим человеком на свете.

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