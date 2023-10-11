Тренер Непомнящий назвал огромным вызовом для России матч с Камеруном

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что для России будет огромным вызовом сыграть товарищеский матч против камерунцев, передает ODDS.ru.

«Для нас игра против Камеруна — огромный вызов. Мотивация россиян должна быть выше камерунских. Они с нами играют тренировочный матч, а мы же — нет. Наша сборная в этом плане имеет преимущество в мотивации», — сказал Непомнящий.

Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч против национальной команды Кении. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист сборной Камеруна заявил, что он мечтал сыграть с Россией.