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Иностранный тренер назвал Путина лучшим человеком на свете

Сербский тренер Йованович: Путин является лучшим человеком на свете

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Сербский тренер Владимир Йованович, которого уволили из эстонского мини-футбольного клуба «Виймси Смсраха» за то, что он поздравил с днем рождения Владимира Путина, рассказал о своем отношении к российскому президенту, передает Sport24.

Йованович отметил, что просто сказал то, что чувствовал и хотел сказать.

«Да, для меня сейчас он лучший человек на свете. Он борется за свободу. Борется не только за Россию, но и за всех нас. Многие сербы сейчас на стороне россиян в Донбассе и пытаются помочь», — добавил он.

В бывшем клубе Йовановича сообщили, что причиной увольнения специалиста стало некорректное поведение тренера в социальных сетях. Также в команде отметили, что поведение специалиста является неподобающим в условиях специальной военной операции (СВО). В интервью сербскому порталу RusDelfi Йованович заявил, что у него есть право на собственное мнение.

Ранее в Госдуме отреагировали на увольнение тренера эстонского клуба за поздравление Путина.

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