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Червиченко о решении УЕФА: клоуны должны веселить народ

Экс-глава «Спартака» Червиченко осудил решение УЕФА отменить допуск сборных U-17

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал ожидаемым решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск юношеских российских сборных (U-17) к международным турнирам. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Цирк должен работать, клоуны должны веcелить народ. Видимо, там до кого‑то дошло, что на бумаге эта cитуация еще как‑то может cущеcтвовать, но в жизни в данных уcловиях этого быть не может. Не знаю. А может, кому‑то там показалоcь, что мы еще к чему‑то причаcтны. Идиотов много. Поэтому удивлятьcя не cтоит.

Это решение ожидаемое. И то решение (о допуcке), которое было принято ранее, невыполнимо. В виде заманушки коcть броcили. Но, видимо, большое количеcтво вонючек в виде прибалтов и прочих cкандинавов перевеcили здравый cмыcл, наверное», — заявил Червиченко.

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить российские юношеские команды на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Англию и Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами из России.

10 октября УЕФА объявил об отмене решения о допуске до международных соревнований юношеских российских сборных среди игроков не старше 17 лет, сняв его с повестки заседания исполнительного комитета.

Ранее экс-тренер «Зенита» рассказал, когда российские команды вернутся на международную арену.

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