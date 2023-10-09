Президент ФТР признался, что ему было бы интересно войти в совет директоров «Спартака»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что ему было бы интересно войти в совет директоров московского «Спартака», передает «РБ Спорт».

«Когда войду в совет директоров клуба? Это вопрос не ко мне (смеется). Мне интересно с той точки зрения, что я когда-то играл в футбол. Всю жизнь любимым видом спорта был футбол», — сказал Тарпищев.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» выступал с московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 8 октября, завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции. Следующий очный матч команд состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, точная дата поединка и время его начала еще не определены.

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что «Краснодар» может стать чемпионом РПЛ.