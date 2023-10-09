Экс-президент «Локомотива»: Абаскаля могут уволить и будут правы

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля могут уволить из клуба, несмотря на ничью с ЦСКА, передает РИА Новости.

«Он не обезопасил себя, его все равно могут уволить и будут правы. Конечно, результат конкретного матча — это важный фактор. Но руководство будет рассматривать все аспекты в целом», — сказала Смородская.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, кто спас Абаскаля от увольнения.