Экс-тренер «Спартака» объяснил кризис «Ростова»

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что кризис «Ростова» в Российской премьер-лиге (РПЛ) может быть связан с потерей везения.

По его словам, другими логическими вещами объяснить происходящее с командой под руководством Валерия Карпина нельзя.

«Ни с какими событиями связать это невозможно, просто где-то что-то пошло не так, какая-то удача отвернулась. Потому что команда уже в третий раз в сезоне не смогла победить, ведя 2:0 по ходу игры. Сложно объяснить, что именно повлияло на результат, просто такое случается в футболе», — заявил Гладилин.

«Ростов» на данный момент располагается на 14-м месте, имея в активе 10 очков.

После 11 туров в активе краснодарской команды 27 очков и первое место в турнирной таблице РПЛ, отрыв от ближайшего преследователя в лице самарских «Крыльев Советов» составляет шесть очков. Действующий чемпион России по футболу — петербургский «Зенит» — на данный момент занимает третью строчку, набрав 20 очков.

Ранее легенда ЦСКА Валерий Пономарев заявил, что ему жалко «Ростов».