Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Спартака» объяснил кризис «Ростова»

Тренер Гладилин объяснил кризис «Ростова» отвернувшейся удачей от клуба

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что кризис «Ростова» в Российской премьер-лиге (РПЛ) может быть связан с потерей везения.

По его словам, другими логическими вещами объяснить происходящее с командой под руководством Валерия Карпина нельзя.

«Ни с какими событиями связать это невозможно, просто где-то что-то пошло не так, какая-то удача отвернулась. Потому что команда уже в третий раз в сезоне не смогла победить, ведя 2:0 по ходу игры. Сложно объяснить, что именно повлияло на результат, просто такое случается в футболе», — заявил Гладилин.

«Ростов» на данный момент располагается на 14-м месте, имея в активе 10 очков.

После 11 туров в активе краснодарской команды 27 очков и первое место в турнирной таблице РПЛ, отрыв от ближайшего преследователя в лице самарских «Крыльев Советов» составляет шесть очков. Действующий чемпион России по футболу — петербургский «Зенит» — на данный момент занимает третью строчку, набрав 20 очков.

Ранее легенда ЦСКА Валерий Пономарев заявил, что ему жалко «Ростов».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий